12.10.2016 16:00

Esben And The Witch feiern 'Marking The Heart Of A Serpent'-Premiere

Präsentieren ihren eigenen Schlangen-Song: Esben And The Witch

ESBEN AND THE WITCH streamen bei uns erstmals ihren Song 'Marking The Heart Of A Serpent'. Der Track stammt vom kommenden Langspieler "Older Terror", erhältlich ab dem 4. November via Season of Mist. Hier könnt ihr die Scheibe jetzt schon vorbestellen, wenn euch gefällt, was ihr hört. Über 'Marking The Heart Of A Serpent' verrät das ursprünglich aus Brighton, UK stammende Trio:



"Schon seit Jahrhunderten ist die Schlange in unserer kollektiven Vorstellung verankert. Unseren tiefsten Ängste, unseren dunkelsten Sünden, unsterblich gemacht. Das ist unser Schlangen-Song, ein Talisman und die dritte Auskopplung aus "Older Terrors". Wir wollten, dass die Musik den Hörer einhüllt, eine Trance wie eine Reise vom Tröstlichen zum Wilden. Ein Zauber für die Schlange, mit der wir alle kämpfen, um sie einzulullen, zu beruhigen und herauszufinden, worauf ihr offener Rachen gezielt ist."



Die "Older Terror"-Tracklist:



1. Sylvan

2. Marking the Heart Of A Serpent

3. The Wolf's Sun

4. The Reverist



ESBEN AND THE WITCH sind:

Rachel Davies: Gesang, Bass

Thomas Fisher: Gitarre

Daniel Copeman: Drums & Elektronik



Vorhang auf für 'Marking The Heart Of A Serpent'!