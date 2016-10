12.10.2016 10:01

Wovenwar: 'World On Fire' im Stream

Bringen am 21. Oktober ihr zweites Album raus: Wovenwar

WOVENWAR stellen ihre neue Single 'World On Fire' im Stream vor. Der Song ist ein Vorgeschmack auf die zweite Platte "Honor Is Dead", die am 21. Oktober via Metal Blade erscheint. Aufgenommen wurde die Scheibe nicht in einem einzigen Tonstudio, sondern je nach Wohnort der Bandmitglieder in Kalifornien, Texas und Alabama. Gitarrist Nick Hipa berichtet, dass diese Prozedur nicht immer einfach war:



"Getrennt in mehreren Staaten aufzunehmen, weshalb der Tontechniker, der alles abmischen sollte, hin und her reisen musste, war haarig. Zum Glück ist letztlich alles glattgegangen, auch weil das nicht unsere erste Aufnahme war."



Die "Honor Is Dead"-Tracklist:



1. Confession

2. Censorship

3. Honor Is Dead

4. Lines in the Sand

5. World on Fire

6. Compass

7. Stones Thrown

8. Cascade

9. Silhouette

10. Bloodletter

11. 130