11.10.2016 20:31

British Lion: Steve Harris' Band spielt Deutschland-Show in München

Kommen für eine Show nach Deutschland: British Lion

BRITISH LION, die zweite Band des IRON MAIDEN-Bassers Steve Harris, kommt am 15. November für ein Konzert in das Technikum in München. Auf der kommenden Tour der Truppe sollen außerdem mehrere Shows für ein Live-Album mitgeschnitten werden. Harris freut sich auf die Konzerte:

"Es war immer ein riesiger Spaß, mit BRITISH LION auf Tour zu gehen, und ich schätze mich sehr glücklich, dieses Jahr weitere Shows spielen zu können. Die ganze Band ist schon ungeduldig, bis es endlich losgeht."