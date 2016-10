11.10.2016 20:21

Pain: 'Designed To Piss You Off'-Lyric-Clip veröffentlicht

Auf Europa-Tour: Pain

PAIN stellen den Lyric-Clip zu ihrem Song mit dem vielsagenden Titel 'Designed To Piss You Off' vor. Der Track befindet sich auf dem aktuellen Album "Coming Home", das Peter Tägtgren und Co. via Nuclear Blast veröffentlicht haben. Auch live könnt ihr die Schweden demnächst in unseren Landen begutachten:



PAIN, THE VISION BLEAK, DYNAZTY & BILLION DOLLAR BABIES



13.10.16 Berlin - Astra

14.10.16 Würzburg - Posthalle

15.10.16 Leipzig - Hellraiser

17.10.16 AT-Wien - Szene

19.10.16 Ludwigsburg - Rockfabrik

20.10.16 München - Backstage

21.10.16 CH-Lausanne - Les Docks

22.10.16 Lindau - Vaudeville

23.0.16 Essen - Turock

05.11.16 Markneukirchen - Music Hall

09.11.16 Hamburg - Klubsen