11.10.2016 20:08

Pretty Maids: 'Heaven's Little Devil' im Stream

Die neue Pretty-Maids-Platte: "Kingmaker"

PRETTY MAIDS packen den neuen Track 'Heaven's Little Devil' von ihrer kommenden Scheibe "Kingmaker" aus. Der Langspieler der dänischen Hardrocker erscheint am 4. November bei Frontiers Music und wird elf neue Songs beinhalten.



Die "Kingmaker"-Tracklist:



01. When God Took A Day Off

02. Kingmaker

03. Face The World

04. Humanize Me

05. Last Beauty On Earth

06. Bull's Eye

07. King Of The Right Here And Now

08. Heaven's Little Devil

09. Civilized Monsters

10. Sickening

11. Was That What You Wanted