11.10.2016 19:58

Korn: 'Take Me' im Stream

Stellen den nächsten Song von "The Serenity Of Suffering" vor: Korn

KORN stellen mit 'Take Me' einen weiteren Song vom kommenden Album "The Serenity Of Suffering" vor. Die Scheibe erscheint am 21. Oktober via Roadrunner Records. Als Gastsänger ist SLIPKNOT-Frontmann Corey Taylor auf dem Track 'A Different World' zu hören.



Die "The Serenity Of Suffering"-Tracklist:



01. Insane

02. Rotting In Vain

03. Black Is The Soul

04. The Hating

05. A Different World (feat. Corey Taylor)

06. Take Me

07. Everything Falls Apart

08. Die Yet Another Night

09. When You're Not There

10. Next In Line

11. Please Come For Me