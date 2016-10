11.10.2016 13:55

Of Mice & Men: Tour-Absage wegen Krankheit

Müssen die restlichen Europa-Konzerte absagen: Of Mice & Men

OF MICE & MEN sehen sich aus gesundheitlichen Gründen leider gezwungen, ihre Europa-Tour und somit auch die anstehenden Deutschland-Konzerte abzusagen. Die Band erklärt in einem Statement:



"Liebe Fans aus Europa,



es tut uns aufrichtig leid, die verbleibenden Daten unserer Headliner-Tour absagen zu müssen. Wir mussten unseren Auftritt in Portsmouth am Samstag verkürzen, weil Austin (v.) während der Show Schmerzen hatte. Wir versuchten, einen Tag später in Cardiff zu spielen, aber es wurde mehr als klar, dass wir nicht weitermachen konnten und uns auf Austins Gesundheit konzentrieren müssen. So gern wir auch die letzten Konzerte dieser Tour spielen würden, wissen wir doch, dass wir all unseren treuen Fans damit keine Gefallen tun würden. Wir wissen zu schätzen, dass unsere Fans verstehen, wie wichtig es ist, die Gesundheit an erste Stelle zu setzen. Wir würden niemals Shows absagen, wenn es nicht absolut notwendig wäre."



Das Geld für die Tickets der abgesagten Konzerte bekommt ihr an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurück.



Gute Besserung, Austin!