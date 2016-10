11.10.2016 13:05

Root streamen 'Life Of Demon'

Veröffentlichen "Kärgeräs - Return From Oblivion"- im November: Root

ROOT stellen mit 'Life Of Demon' den ersten Track von ihrer neuen "Kärgeräs - Return From Oblivion"-Scheibe online. Der zehnte ROOT-Langspieler erscheint am 25. November via Agonia. "Kärgeräs - Return From Oblivion" ist ein Konzeptalbum und führt die Geschichte weiter, die sie auf dem 1996er Album "Kärgeräs" begonnen hat. Das handgemalte Cover-Artwork der kommenden Platte stammt von Thomas Bruno.

Die "Kärgeräs - Return From Oblivion"-Tracklist:



01. Life Of Demons

02. Osculum Infame

03. Moment Of Fright

04. The Book Of Death

05. Black Iris

06. Moment Of Hope

07. The Key To The Empty Room

08. New Empire

09. Up To The Down

10. Do You Think Is It The End?

