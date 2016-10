11.10.2016 12:30

Mono: "Requiem For Hell" im Stream

Von Dante inspiriert: "Requiem For Hell" von Mono

MONO streamen ihr neues "Requiem For Hell"-Album, das am 14. Oktober über Pelagic Records erscheint. Gitarrist Takaakira "Taka" Goto verrät über die Scheibe: "Dieses Album ist eine Serie von Songs aus einer Inspirationsflut von 2015. Nachdem wir einen Song nach dem anderen geschrieben und ihnen Titel gegeben hatten, sind wir über Dantes "Göttliche Komödie" gestolpert und die Geschichte stieß bei uns auf Anklang."

Die letzte Szene aus der "Göttlichen Komödie" wurde von Gustave Dore illustriert. Dieses Bild ziert nun auch das Cover-Artwork der kommenden Platte.

Die "Requiem For Hell"-Tracklist:

01. Death In Rebirth

02. Stellar

03. Requiem For Hell

04. Ely’s Heartbeat

05. The Last Scene

MONO-Tourdaten mit ALCEST und verschiedenen Support Acts:

27.10.16 Dresden - Beatpol (mit SYNDROME)

29.10.16 München - Strom (mit SYNDROME)

30.10.16 Köln - Gebäude 9 (mit SYNDROME)

31.10.16 Karlsruhe - Jubez (mit SYNDROME)

01.11.16 CH-Winterthur - Salzhaus (mit SYNDROME)

19.11.16 NL-Tilburg - 013 (mit PG.LOST)

21.11.16 Hamburg - Überl & Gefährlich (mit PG.LOST)

27.11.16 Berlin - Binuu (mit PG.LOST)

30.11.16 AT-Wien - Szene (mit PG.LOST)

