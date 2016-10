11.10.2016 11:51

Korn: Live-Video von erster 'A Different World'-Performance mit Corey Taylor ist online

Sang mit Korn 'A Different World': Corey Taylor

SLIPKNOT-/STONE SOUR-Frontmann Corey Taylor ist bei KORNs Konzert am 2. Oktober auf dem "Louder Than Life"-Festival in Louisville, Kentucky aufgetreten. Mit Corey spielte die Band 'A Different World', den Track vom kommenden "The Serenity Of Suffering"-Album, das am 21. Oktober über Roadrunner erscheint. Der Auftritt wurde professionell gefilmt und das Video dazu skönnt ihr euch unten anschauen.

KORN-Sänger Jonathan Davis verrät, wie es dazu kam, dass Taylor auf dem Album zu hören ist: "Wir überlegten, wen wir für die Zusammenarbeit wollten, und ich meinte nur: 'Das ist er, das ist der richtige Mann'. Und ich schrieb ihm: 'Willst du auf einem neuen KORN-Track singen?'"

Taylor war sofort Feuer und Flamme und saß bereits am nächsten Tag im Flieger: "Ich flog hin und hatte die Musik noch nicht einmal gehört", berichtet er und erklärt weiter: "Als Fan und als Freund war das einfach etwas, worüber wir schon seit Jahren gesprochen haben."

Online-Redaktion Online-Redaktion