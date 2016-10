11.10.2016 11:34

Hammer King: "King Is Rising"-Albumdetails und Titeltrack-Video enthüllt

Enthüllen das Cover zur "King Is Rising"-Platte: Hammer King

HAMMER KINGs zweite Scheibe hört auf den Namen "King Is Rising" und erscheint am 11. November über Cruz Del Sur Music. Der Langspieler wird als CD (mit einem Bonus-Track), Vinyl und digital erhältlich sein. Aufgenommen wurde die Platte in Charles Greywolfs "Studio Greywolf" und mit einem Cover von dem deutschen Künstler Timo Würz versehen. Einen Vorgeschmack könnt ihr euch jetzt schon mit dem Musikvideo zum Titeltrack 'King Is Rising' holen.

Mit der Release-Party am 12. November auf dem Plattenlabel-eigenen "Burn This Town"-Festival in Rom feiern HAMMER KING neben der Veröffentlichung von "King Is Rising" auch den Start ihrer Tour.

Die "King Is Rising"-Tracklist:

01. King Is Rising

02. Last Hellriders

03. For God And The King

04. Warrior's Reign

05. Reichshammer

06. Kingbrother

07. Battle Gorse

08. Kill The Messenger

09. The Hammer Is The King

10. Viva 'La King

11. Battalions Of War

12. Eternal Tower Of Woe

13. Our Fathers’ Fathers (CD-Bonustrack)

HAMMER KING live:

14.10.16 Weiher - Live Music Hall

15.10.16 Kusel - Schalander

29.10.16 AT-Landeck - Altes Kino

19.11.16 Kaiserslautern - deutsche Release-Party

03.12.16 Mannheim - 7er Club

14.01.17 Pirmasens - Schwemme

15.01.17 Bühl - Kneipple

08.04.17 Neunkirchen - Stummsche Reithalle