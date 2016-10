11.10.2016 11:19

Syron Vanes: "Chaos From A Distance"-Platte kommt im Februar

Starten im Feburar mit "Chaos From A Distance" durch: Syron Vanes

SYRON VANES haben sich diesen Sommer mit dem skandinavischen Label Mighty Music zusammengetan und arbeiten an dem Nachfolger zum 2014er-Album "Evil Redux". Die mit "Chaos from a Distance" betitelte neue Platte der Schweden enthält 13 Tracks und soll am 10. Februar 2017 erscheinen. Außerdem plant die Band eine Europa-Tour



SYRON VANES Line-Up:



Rimbert Vahlstroem - Lead-Gesang & Gitarre

Anders Hahne - Gitarre

Mats Bergentz - Schlagzeug

Anders Sellborn – Bass