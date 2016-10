11.10.2016 10:15

Sacred Steel: 20 Jahre Sacred Steel Festival am 15. Oktober

Feiern 20-jähriges Jubiläum: Sacred Steel

SACRED STEEL feiern ihr 20-jähriges Bandjubiläum am 15. Oktober mit einem ausgewachsenen Festival im Scala in Ludwigsburg, bei dem außer den "Geburtstagskindern" auch TANKARD, SACRED STEEL, STALLION, TRAGEDY DIVINE mit ihrem Reunion-Gig und SEPTAGON auftreten werden. Einlass ist bereits um 17.30 Uhr, ab 18.30 Uhr geht es auf der Bühne rund. Tickets bekommt ihr noch an der Abendkasse, alle Infos zum Festival findet ihr bei Facebook.



Der (vorläufige) Ablaufplan:



17:30 Uhr Einlass

18:30 - 19:10 Uhr SEPTAGON

19:15 - 19:35 Uhr TRAGEDY DIVINE

19:50 - 20:30 Uhr STALLION

20:50 - 22:20 Uhr SACRED STEEL

22:40 - 00:10 Uhr TANKARD



Danach: After-Show-Party in der Rockfabrik (Festival-Besucher haben dort freien Eintritt)