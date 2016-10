11.10.2016 10:02

Opeth entern mit "Sorceress" weltweit die Charts

Feiern den "Sorceress"-Chartserfolg: Opeth

OPETH können neben dem ersten Platz in den deutschen Albumcharts mit "Sorceress" auch zahlreiche weitere Top-Ten-Positionen weltweit vermelden. In Finnland schafften es die Schweden auf Platz 3, die Schweizer beförderten "Sorceress" auf Platz 6, in Schweden und Australien besetzten OPETH den siebten Rang. Platz 8 sicherten sich Mikael Åkerfeldt und Co. in ihrem Nachbarland Norwegen, während die Österreicher den neuen Langspieler auf Rang 10 der Albumcharts hievten. Herzlichen Glückwunsch!



Weitere "Sorceress"-Chartpositionen:



UK: #11

Niederlande: #11

Italien: #12

Belgien: #16

USA: #24

Frankreich: #25

Neuseeland: #28