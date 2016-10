11.10.2016 09:36

Rhapsody Of Fire suchen Ersatz für Fabio Lione und Alex Holzwarth

Suchen Ersatz für Alex Holzwarth (l.) und Fabio Lione (m.): Rhapsody Of Fire

RHAPSODY OF FIRE versichern ihren besorgten Fans, dass der Ausstieg von Frontmann Fabio Lione und Schlagzeuger Alex Holzwarth keineswegs das Ende der Band bedeuten wird. Holzwarth verließ die Epic-Metaller kurz nach Lione, um genau wie der Sänger "seine Energie auf andere Projekte zu konzentrieren." Der Schlagzeuger sieht Fabios Ausstieg als guten Zeitpunkt für den eigenen Abgang, versichert jedoch, dass diese Entscheidung keineswegs plötzlich kam: "Meine Bandkollegen haben davon gewusst, und sie unterstützen mich. Ich finde, dass der Zeitpunkt gut gewählt ist, da die Jungs bereits an einem neuen Line-up arbeiten. Ich wünsche der Band alles Gute für ihr neues Kapitel mit einem neuen Sänger und einem neuen Schlagzeuger."



Die Suche nach einem Ersatz ist bereits in vollem Gange, erklärt Keyboarder Alex Staropoli im Gespräch mit "Metal Underground":



"Es wird eine Weile dauern, bis wir uns neu formiert haben, wir arbeiten gerade sehr fleißig daran. Wir sind schon dabei, einen neuen Sänger und einen neuen Drummer zu finden. Sobald alles in trockenen Tüchern ist, werden wir sie unseren Fans vorstellen und über unsere kommenden Vorhaben und Live-Shows sprechen. Für uns ist es wichtig, ein solides neues Line-up aufzubauen, von dem wir in den zukünftigen Jahren profitieren können. Die Vorbereitung wird ein wenig Zeit brachen, wir hoffen aber, dass es eher früher als später so weit ist."