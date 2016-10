10.10.2016 20:29

Dokken: Reunion des Classic-Line-ups "wird nie wieder passieren"

Geht nach der Japan-Tour auseinander: Dokkens Classic-Line-uo

DOKKEN-Mainman Don Dokken findet klare Worte, was die Wiedervereinigung des Classic-Line-ups mit George Lynch, Jeff Pilson und "Wild" Mick Brown angeht: Nach der sechs Konzerte umfassenden Japan-Tour heißt es laut Don Lebewohl.

"Es sind nur sechs Tage, und es wird keine Shows in Amerika, Europa, Schweden oder Deutschland geben", so der Sänger. "Wir haben all diese Angebote bekommen, für eine große Menge Geld, aber die Antwort lautet nein. Sechs Shows, das war es. Und es wird nie wieder passieren. George wird zu LYNCH MOB zurückgehen, Jeff zu FOREIGNER, und ich mache mit Jon Levin und Chris McCarvill und Wild Mick bei DOKKEN weiter."