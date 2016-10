10.10.2016 15:42

Barb Wire Dolls: Gewinnt Karten für die Deutschland-Tour

Überzeugten selbst Lemmy: Barb Wire Dolls

BARB WIRE DOLLS sorgen ab dem 21. Oktober auf den deutschen Bühnen für astreinen Punkrock mit leichter Grunge-Schlagseite. Die Combo überzeugte selbst MOTÖRHEAD-Frontmann Lemmy Kilmister so sehr, dass er sich kurz vor seinem Tod noch eine Show der Jungs und Mädels ansah und sie prompt bei seinem Label Motörhead Music landeten. Schaut euch unten das Video zu 'Heart Attack' an, um einen Eindruck vom Sound der Truppe zu bekommen.



Wir verlosen für die anstehende BARB WIRE DOLLS-Tour 5x2 Freikarten pro Show. enn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, schickt bis zum 17. Oktober eine Mail mit dem Betreff "Barb Wire Dolls", eurem vollständigen Namen und eurem Wunschkonzert an gewinnen(at)rockhard.de. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen. Viel Glück!

BARB WIRE DOLLS live:

21.10.16 Hamburg - Menschenzoo (ex-Skorbut/Kracken

22.10.16 Stuttgart - Goldmark's

23.10.16 Köln - Underground

24.10.16 Essen Dont't Panic

25.10.16 Berlin - Wild At Heart