10.10.2016 15:07

"The Nice Guys": Gewinnt zwei Fanpakete zum Heimkinostart

ZU gewinnen: "The Nice Guys" auf DVD und Blu-ray

"The Nice Guys", der neue Action-Streifen mit Russell Crowe und Ryan Gosling in den Hauptrollen, erscheint am 13. Oktober als DVD, Blu-ray und Video On Demand für eure Heimvideothek. Surft auf der offiziellen Facebook-Seite vorbei und schaut euch unten den Trailer an, um einen ersten Eindruck des Streifens zu bekommen.



Zum Inhalt:



Im Los Angeles der 70er Jahre verbünden sich der abgehalfterte Privatdetektiv Holland March und der Mann fürs Grobe, Jackson Healy, zu einem ungleichen Ermittlerduo. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Amelia, der Tochter der Bezirksrichterin, die auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Als March und Healy herausfinden, dass offenbar auch der Tod der Pornodarstellerin Misty Mountains mit Amelias Fall in Verbindung steht, nimmt die Angelegenheit eine neue Wendung: Die beiden Schnüffler schlittern geradewegs in eine Multi-Milliarden-Dollar-Verschwörung, die sie schon bald in Lebensgefahr bringt. Dass sie Marchs aufmüpfige Teenie-Tochter Holly bei ihren Ermittlungen im Schlepptau haben, sorgt bei den Männern für zusätzlichen Zündstoff, zumal ihnen die Kugeln von allen Seiten um die Ohren fliegen…



Zum Heimkinostart verlosen wir zwei "The Nice Guys"-Fanpakete, bestehend jeweils aus einer DVD und einem Vinyl-Soundtrack oder einer Blu-ray und einem Vinyl-Soundtrack. Wenn ihr euer Glück versuchen wollt, schickt bis zum 2. November eine Mail mit dem Betreff "Nice Guys", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Teilt uns bitte auch mit, ob ihr lieber das Päckchen mit der DVD oder Blu-ray gewinnen möchtet. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen. Wir drücken die Daumen!