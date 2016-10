10.10.2016 14:27

King Of The North: Gewinnt Freikarten für die Deutschland-Tour

Riff-Rock aus Australien: King Of The North

KING OF THE NORTH aus Australien sind derzeit auf Tour durch Deutschland unterwegs und stellen ihre aktuelle Scheibe "Get Out Of Your World" vor. Das Rock-Duo aus Down Under besteht aus Sänger/Gitarrist Andrew Higgs und Drummer Steve Tyssen. Alles über den Zweierpack erfahrt ihr in unserem Interview und auf der offiziellen KING OF THE NORTH-Facebook-Seite.



Wir verlosen für die untenstehenden KING OF THE NORTH-Konzerte jeweils 5x2 Freikarten. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen und Andrew und Steve live erleben wollt, schickt bis zum 11. Oktober eine Mail mit dem Betreff "King Of The North", eurem vollständigen Namen und eurem Wunschkonzert an gewinnen(at)rockhard.de. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier. Viel Glück!



KING OF THE NORTH live:



12.10.16 Münster - Rare Guitar

13.10.16 Düsseldorf - Pitcher

14.10.16 Hamburg - headCRASH

15.10.16 Döbeln - KL17

16.10.16 Berlin - Musik & Frieden

18.10.16 Hagen aTW - Stocks