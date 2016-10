10.10.2016 13:50

Dokken: Live-Video von Reunion-Show in South Dakota veröffentlicht

Wiedervereint in Sioux Falls: Dokken

DOKKENs wieder vereintes Classic-Line-up - Don Dokken als Sänger, George Lynch an der Gitarre, Jeff Pilson am Bass und "Wild" Mick Brown hinter der Schießbude - spielte ihre einzige US-Show am 30. September im Badlands Pawn Guns Gold And Rock 'N' Roll in Sioux Falls, South Dakota. Der Song 'Alone Again' wurde professionell mitgefilmt und steht jetzt für euch online. Das Konzert war der Warm-up-Gig für die kommenden sechs "Unleashed In The East"-Shows in Japan.

Geplant war, auf dem Sioux-Falls-Konzert einen brandneuen Song zum Besten zu geben, der dann auch auf die kommende DVD gepackt werden sollte, aber dazu kam es nicht. Pilson erklärt: "Es gab verschiedene Gründe dafür. Zum einen ist er nicht fertig. Aber die Musik ist fertig und großartig."

