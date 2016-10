10.10.2016 13:13

Eyehategod: Videos von Portland-Konzert mit Randy Blythe sind online

Auf Tour mit Lamb Of God-Sänger Randy Blythe: Eyehategod

EYEHATEGOD sind mit DISCHARGE und TOXIC HOLOCAUST auf Nordamerika-Tour. Vom Konzert am 7. Oktober im Dante's in Portland, Oregon gibt es jetzt Videos zu sehen. Das Besondere: LAMB OF GOD-Sänger Randy Blythe sprang dabei für den EYEHATEGOD-Fronter Mike IX Williams ein, der aus gesundheitlichen Gründen für die aktuelle Tour ausfällt.

Williams erklärt: "Statt eine unglaubliche Tour abzusagen, haben wir einmal mehr für EYEHATEGOD entschieden, dass es weiter geht und geben eintausend Prozent. Diese 2016er DISCHARGE-Tour ist super wichtig für mich, da diese Band einen großen Einfluss auf mein Leben hatte, aber meine gesundheitliche Situation gebietet mir im Augenblick, dass ich nicht auf der Bühne auftreten und jede einzelne Nacht das Beste aus meinen Fähigkeiten rausholen kann. Da tritt unser guter Freund Randy Blythe von LAMB OF GOD in Erscheinung."

Aber seht selbst. Hier sind die Videos aus Portland:

