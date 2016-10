10.10.2016 12:44

Korn: Reginald "Fieldy" Arvizu arbeitet an "Basically"-Soloalbum

Steckt mit "Basically" in den letzten Zügen: Korns Fieldy (l.)

KORN-Bassist Reginald "Fieldy" Arvizu ist fast fertig mit der Arbeit an seinem Jazz-Fusion-Album namens "Basically". Auf manchen der Stücke ist auch KORN-Schlagzeuger Ray Luzier zu Gast. Fieldy erklärt zum Album:

"Marco, der unser Sound-Typ ist und gleichzeitig Mischer, wird mein Bass-Album im November mischen. Ich lege noch letzte Hand an. Das ist ein musikalischer Ritt. Es ist alles instrumental. Ich spiele einen 15-saitigen Bass, bundlose Bässe - jeder Art von Bass, die man sich vorstellen kann, Fender Jazz, was auch immer. Ich weiß nicht einmal, ob wir all die Bässe nennen könnten, die ich darauf spiele."

Online-Redaktion Online-Redaktion