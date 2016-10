10.10.2016 12:31

The Pretenders 'Holy Commotion' im Stream

Stehen mit neuer Scheibe in den Startlöchern: The Pretenders

THE PRETENDERS stellen ihren neuen Song 'Holy Commotion' online. Der Track gibt einen Vorgeschmack auf das kommende "Alone"-Album, das am 21. Oktober als CD, LP und digital erscheint. Frontfrau Chrissie Hynde hat die zwölf Tracks in einer 48-Stunden-Session in Nashville eingesungen. Aufgenommen wurde die Platte mit dem Produzenten und Multi-Instrumentalisten Dan Auerbach (BLACK KEYS).

Chrissie Hynde kommentiert "Alone": "Von all meinen Alben liebe ich dieses am meisten. Richtige Musiker spielen richtige Musik. Es hat 48 Stunden gedauert, um jeden Ton zu singen und aufzunehmen. Aber 40 Jahre, um sie vorzubereiten."