10.10.2016 12:20

Mercury Falling: 'King For One Day'-Lyric-Video ist online

Bald mit aktueller "Introspection"-Platte auf Tour: Mercury Falling

MERCURY FALLING haben am 13. Mai ihr aktuelles "Introspection"-Album veröffentlicht. Nun gibt es daraus mit 'King For One Day' die zweite Songauskoppelung der hessischen Melodic-Metaller in Form eines Lyric-Videos.

Außerdem kommen MERCURY FALLING demnächst auf Tour. Das sind die bisher bestätigten Termine der "Introspection"-Tournee:

14.10.16 Kiel – Pumpe

04.11.16 Fulda – Kreuz

19.11.16 Eschwege – Juze

21.01.17 Peine – Garage

04.02.17 Frankfurt – Bett

11.02.17 Bad Hersfeld – Buchcafe

24.02.17 Mainz – Alexander The Great

25.02.17 Hanau - Kuz