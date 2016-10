10.10.2016 11:53

Slipknot: Trailer zu "Officer Downe" von Shane "Clown" Crahan veröffentlicht

"Officer Downe": der erste Film unter der Regie von Slipknots Clown

SLIPKNOTs Perkussionist Shawn "Clown" Crahan gibt mit dem Film "Officer Downe" sein Debüt als Regisseur. Den offiziellen Trailer könnt ihr euch nun unten anschauen.

"Officer Downe" basiert auf einer Graphic Novel. Es geht in dem brutalen Sci-Fi-Film um einen Polizisten, der mehrmals getötet wird und mittels einer myteriösen Technik, die ihn unsterblich macht, wieder aufersteht, um dann zurück in den Kampf geschickt zu werden. Kim Coates von "Sons Of Anarchy" spielt in Clowns Verfilmung die Titelrolle. Crahan berichtet über die Erfahrung des ersten Filmdrehs: "Ich arbeitete sechs Wochen am Stück, drei Wochen Vorproduktion und 21 Tage Filmen. Das war das härteste, woran ich jemals in meinem Leben gearbeitet habe, aber das war es wert. Es war alles, wovon ich je geträumt habe. Einiges war schwierig, aber es war eine tolle Sache."

"Officer Downe" läuft in den USA ab dem 18. November im Kino und über On-Demand-Plattformen. Ein Filmstart im deutschsprachigen Bereich steht noch nicht fest.

