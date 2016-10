10.10.2016 11:33

The Winery Dogs: "Mexico City"-Kurzfilm ist online

Lassen ihren Auftritt in Mexico City Revue passieren: The Winery Dogs

THE WINERY DOGS ließen ihren Mexico-City-Besuch mit der Filmkamera festhalten und veröffentlichen nun das Ergebnis. Der Kurzstreifen "Mexico City" von Nico Merkin dreht sich rund um das THE WINERY DOGS-Konzert am 31. Mai im El Plaza Condesa und zeigt auch ein Radiointerview der Band.

Die US-amerikanische Supergroup hat kürzlich ihre Tour zum zweiten Album namens "Hot Streak" beendet, das im Oktober 2015 erschienen ist. Das Trio besteht aus dem Schlagzeuger Mike Portnoy (ex-DREAM THEATER), Bassist Billy Sheehan (MR. BIG) und Gitarrist/Sänger Richie Kotzen (ex-MR. BIG, ex-POISON).

Online-Redaktion Online-Redaktion