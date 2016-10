10.10.2016 11:20

Extreme: 'More Than Words'-Live-Video ist online

Zählen die Tage bis zur DVD-Veröffentlichung: Extreme

EXTREMEs "Pornograffitti Live 25: Metal Meltdown"-DVD kommt am 14. Oktober in die Läden. Vorab haben die Rocker einen weiteren Clip online gestellt: Viel Spaß mit 'More Than Words'!

Anlässlich des 25-jährigen "Pornograffitti"-Jubiläums spielten EXTREME im vergangenen Jahr auf einer Tour das komplette Album live. Gefilmt wurde dabei das Konzert am 30. Mai 2015 in The Joint im Hard Rock Casino in Las Vegas, das nun auf DVD, Blu-Ray und Audio-CD erscheint.

Online-Redaktion Online-Redaktion