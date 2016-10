10.10.2016 10:58

King Of The North am 11. Oktober im Subrosa Dortmund

Spielen in Dortmund: King Of The North

KING OF THE NORTH treten morgen, am 11. Oktober, ab 20 Uhr in der Hafenschänke Subrosa auf. Wenn ihr also Lust auf die geballte Ladung Riff-Rock aus Australien habt, findet euch an der Gneisenaustr. 56 in 44147 Dortmund ein. Alle Infos zum Event und VVK findet ihr bei Facebook und auf der Subrosa-Homepage.

Unser Interview mit KING OF THE NORTH könnt ihr hier nachlesen. Viel Spaß!