10.10.2016 10:29

Pestilence feiern ihr Comeback

Mit neuem Line-up unterwegs: Pestilence

PESTILENCE sind wieder da: Die niederländischen Extreme-Metaller wollen mit neuer Besetzung die Szene aufmischen und machen bereits die ersten Konzerte für das kommende Jahr klar. Neben Frontmann Patrick Mameli gehören auch Gitarrist Santiano Dobles, Tony Choy am Bass und Drummer Septimiu Hărşan zum neuen Line-up. Mameli erklärt, wie es zur Reunion kam:



"Anfangs war die Idee nur, ein paar Shows in Mexiko zu spielen. Dann wurde es ein bisschen größer. Zuerst war ich ein wenig zögerlich, aber mein guter Freund Tony Choy überzeugte mich, dass die Leute die goldenen Oldies gern in ihrer Originalform hören wollen. Deshalb schreiben wir für PESTILENCE kein neues Material, sondern spielen stattdessen tolle Songs von 'Malleus Maleficarum' bis 'Resurrection Macabre'. Keine achtseitigen Gitarren. Nur ein schöner Ausflug in die Vergangenheit für die Fans."