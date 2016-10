10.10.2016 09:52

In Flames: Making-of-Clip der 'The Truth'- und 'The End'-Videos veröffentlicht

Zeigen das Making-of zu ihren neuen Videos: In Flames

IN FLAMES zeigen euch in ihrer sechsten "Battles"-Webisode, wie die Videos zu den beiden neuen Songs 'The Truth' und 'The End' entstanden sind. "Battles" ist das zwölfte Studioalbum der Schweden und erscheint am 11. November via Nuclear Blast. Aufgenommen wurde die Platte mit Produzent Howard Benson im sonnigen Los Angeles. Wie sich das auf das Album ausgewirkt hat, erklärt Frontmann Anders Fridén: "Die entspannte Atmosphäre von Kalifornien hat auf uns abgefärbt und wir fühlten uns sofort wohl. Und es half, einen Produzenten zu haben, der uns stets auf Trab hielt."



Zur Veröffentlichung von "Battles" wird es in Deutschland einige Release-Partys geben, bei denen ihr in die neue Scheibe reinschnuppern und exklusive Preise gewinnen könnt:



10.11.16 Berlin - Sage

11.11.16 Augsburg - Rockfabrik

11.11.16 Göttingen - Exil „The Metal Zone“

11.11.16 Kassel - K19, Drowning Sun Metal Night

11.11.16 Oberhausen - Helvete

12.11.16 Lichtenfels - Paunchy Cats

12.11.16 Schweinfurt - Rockfabrik

12.11.16 Augsburg - Rockfabrik

18.11.16 Frankfurt - The Cave

18.11.16 Ulm - Rockside-Club

25.11.16 Osnabrück - Kleine Freiheit

09.12.16 Bielefeld - Ringlockschuppen

10.12.16 Bielefeld - Ringlockschuppen