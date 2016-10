07.10.2016 19:20

Saxon: 'Battering Ram'-Live-Clip ist online

Die neue Saxon-Live-DVD: "Let Me Feel Your Power"

SAXON präsentieren das Live-Video zu ihrer 'Battering Ram'-Performance, die ihr auf der neuen DVD/Blu-ray "Let Me Feel Your Power" sehen könnt. Am 28. Oktober erscheint das Live-Werk in verschiedenen Editionen via UDR Music, aufgenommen wurden dafür die Konzerte in München und Brighton auf der "Battering Ram"-Tour sowie das Konzert in Chicago für das Bonusmaterial.



Viel Spaß mit 'Battering Ram'!