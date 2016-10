07.10.2016 19:08

Art Of Anarchy zeigen 'The Madness'-Video

ART OF ANARCHY, die Allstar-Truppe um Scott Stapp (CREED), John Moyer (DISTURBED) und Ron "Bumblefoot" Thal (BUMBLEFOOT), zeigt weiter unten ihren neuen Clip zum Track 'The Madness'. Regie führte bei dem Video Dan Catullo, der mit Stapp schon an der CREED-DVD "Creed: Live" arbeitete. "Dan steckt ins eine Arbeit immer 110 Prozent", so der Sänger. "Ich dachte, er würde toll zu unserem ersten Video passen. Er hat das Konzept des Wahnsinns so verstanden, wie es nur jemand kann, der selbst schon ähnliche Situationen erlebt hat."



Anfang 2017 wollen ART OF ANARCHY ein neues Album via Another Century Records veröffentlichen. Hier seht ihr das Video zu 'The Madness'. Viel Spaß!