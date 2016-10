07.10.2016 18:56

Meshuggah: 'Clockworks'-Video veröffentlicht

Beschäftigen sich in ihrer Musik mit aktuellen gesellschaftlichen Themen: Meshuggah

MESHUGGAH haben heute ihre neue Platte "The Violent Sleep Of Reason" in Umlauf gebracht und zeigen zur Feier des Tages den Clip zum Song 'Clockworks'. Wieso sich die Extreme-Tech-Metaller für den oben genannten Albumtitel entschieden haben, erklärt Schlagzeuger Tomas Haake so:



"Der grundsätzliche Gedanke, warum wir diesen Titel ausgewählt haben, ist, dass er sich auf eine gewisse Art und Weise mit dem textlichen Inhalt der Platte verbindet. Dieser befasst sich einerseits mit aktuellen Geschehnissen und andererseits mit ständig relevanten Themen wie dem heutigen Terrorismus, extremistischen Idealen und religiösen Dogmen sowie brutalen Konsequenzen, die der Schlaf sozusagen auslöst, wenn man auf Ereignisse, die sachgemäß ablaufen, nicht handelt/reagiert."



Viel Spaß mit 'Clockworks'!