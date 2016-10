07.10.2016 18:41

Opeth: "Sorceress" auf Platz 1 der deutschen Albumcharts

Mit "Sorceress" an die Spitze der deutschen Charts: Opeth

OPETH haben den Sprung an die Spitze der offiziellen deutschen Albumcharts geschafft. Mit ihrem aktuellen Album "Sorceress", das am 30. September via Nuclear Blast erschienen ist, stürmten Mikael Åkerfeldt und Co. geradewegs auf den ersten Platz.

Herzlichen Glückwunsch, Jungs!



OPETH live:



08.11.16 Hamburg - Docks

10.11.16 AT-Wien - Arena

11.11.16 Stuttgart - LKA Longhorn

12.11.16 München - Theaterfabrik

13.11.16 CH-Zürich - Volkshaus

16.11.16 Köln - E-Werk

24.11.16 Berlin - Astra Kulturhaus