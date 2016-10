07.10.2016 16:05

Omnium Gatherum: Tuomo Latvala als fester Drummer bestätigt

Tuomo Latvala (r.) ist jetzt festes Bandmitglied bei Omnium Gatherum

OMNIUM GATHERUM haben Live-Schlagzeuger Tuomo Latvala zum festen Bandmitglied befördert. Latvala bedient bereits seit einem Jahr live die Schießbude bei den Finnen und unterhält außerdem seine eigene Schlagzeugschule. Der Drummer sprang zunächst für Jarmo Pikka ein, der in Elternzeit gegangen war. Gitarrist Markus Vanhala erklärt:



"Irgendwann war klar, dass Jarmos Auszeit sich immer weiter verlängerte, also lag es nahe, Tuomo an seine Stelle treten zu lassen. Und wieso zur Hölle auch nicht? Seit der ersten Show mit diesem Kerl wussten wir, dass die richtige Chemie, die Energie, die Freundschaft und die Bruderschaft da ist. Wir sind also stolz und glücklich, den Mann aus Südwest-Finnland bei uns Ostküstenbewohnern willkommen zu heißen! Viele tolle Sachen folgen in Kürze!"



Tuomo selbst freut sich auf die neuen Herausforderungen: "Ich kann es kaum erwarten, mit der Arbeit am neuen Album zu beginnen und für alte und neue Fans überall auf der Welt zu spielen. Cheers, wir sehen uns auf Tour!"