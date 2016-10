07.10.2016 15:46

Soundgarden: "Badmotorfinger"-Jubiläumsedition kommt im November

Auch als Super-Deluxe-Edition erhältlich: "Bandmotorfinger" von Soundgarden

SOUNDGARDEN veröffentlichen zum 25-jährigen Jubiläum ihr Album "Badmotorfinger" in vier verschiedenen Editionen neu, die alle am 18. November via UMe/A&M Records erscheinen. Zulegen könnt ihr euch den Re-Release als CD, 2LP, 2CD-Deluxe-Edition und Super-Deluxe-Edition mit vier CDs, zwei DVDs und einer Blu-ray-Audiodisc. Alle Details zu den Veröffentlichungen und die Möglichkeit, die Scheibe(n) vorzubestellen, findet ihr auf der SOUNDGARDEN-Homepage.