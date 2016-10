07.10.2016 15:10

Dark Tranquillity: 'Atoma'-Animationsvideo veröffentlicht

Stellen den "Atoma"-Titeltrack vor: Dark Tranquillity

DARK TRANQUILLITY haben zu 'Atoma', dem Titeltrack ihres kommenden Albums, ein Animationsvideo online gestellt, das ihr euch unten anschauen könnt. Die Melo-Deather kommentieren:



"Der Titeltrack ist einer der eingängigsten und direktesten Songs auf "Atoma" und fühlt sich jetzt schon an wie einer unserer zukünftigen Live-Lieblingstracks. Die ersten 30 Sekunden konnte man schon in einem unserer Dokumentationsclips hören, aber hier ist nun 'Atoma' in seiner vollen Pracht. Viel Spaß!"



"Atoma" kommt am 4. November via Century Media in die Plattenläden.