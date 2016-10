07.10.2016 15:01

Glenn Hughes: 'My Town' im Stream

Singt über seine Heimatstadt L.A.: Glenn Hughes

Glenn Hughes (BLACK COUNTRY COMMUNION) streamt für euch seinen neuen Track 'My Town', der vom kommenden Soloalbum "Resonate" stammt. Die Scheibe steht ab dem 4. November als Jewelcase-CD oder Deluxe-Edition in den Plattenläden. Über 'My Town' verrät Hughes:



"Ich singe wirklich gern einen Song darüber, wo ich lebe. Los Angeles ist eine Stadt, die entweder zum Erfolg oder Scheitern führt. Es ist eine Stadt, die dich umbringen kann. Aber ich habe hier den größten Teil meines Lebens verbracht, und es ist meine Heimatstadt."



Die "Resonate"-Tracklist:



01. Heavy

02. My Town

03. Flow

04. Let It Shine

05. Steady

06. God Of Money

07. How Long

08. When I Fall

09. Landmines

10. Stumble & Go

11. Long Time Gone

12. Nothing's The Same (Deluxe-Edition-Bonustrack)