07.10.2016 13:37

Metallica: "Through The Never"-Konzertfilm im November auf Arte

Mit "Through The Never" auf Arte: Metallica

METALLICAs "Through The Never"-Konzertfilm wird pünktlich zum "Hardwired…To Self-Destruct"-Release am 18. November um 21:40 Uhr bei Arte ausgestrahlt.

Lars Ulrich hatte gemeinsam mit James Hetfield die Idee zum Film. Der Schlagzeuger erklärt: "Mit "Metallica: Some Kind of Monster" hatten wir das Dokumentationsformat bereits ausgelotet. Wir wollten etwas, das sich neu und anders anfühlte." Deshalb enthält der Konzertfilm auch die Geschichte rund um Roadie Trip, der den Auftrag erhält, etwas Wichtiges für die Band am anderen Ende der Stadt abzuholen und dabei mitten in eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen Demonstranten und der Polizei gerät. In dem zerstörerischen Chaos taucht ein maskierter Reiter auf. Trip muss durch eine trostlose, postapokalyptische Stadtlandschaft fliehen. Auf einer einzigartigen Bühne, die exklusiv für diesen Konzertfilm designt wurde, spielen METALLICA viele ihrer bekanntesten Songs vor zehntausenden Fans.

