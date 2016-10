07.10.2016 13:22

Revel In Flesh enthüllen Albumdetails

Enthüllen Details zu "Emissary Of All Plagues": Revel In Flesh

REVEL IN FLESH veröffentlichen ihre vierte Scheibe "Emissary Of All Plagues" am 2. Dezember über Cyclone Empire. Neben neun neuen Tracks gibt es eine Coverversion von UFOs 'Doctor Doctor' zu hören, sowie Gastauftritte von PUTERAEON- und ENTRAILS-Mitgliedern.

Das Album der Death-Metaller wurde von Gitarrist Maggesson im bandeigenen Vault M. Studio produziert. Für Mix und Mastering haben REVEL IN FLESH erneut mit Dan Swanö (BLOODBATH, EDGE OF SANITY) in seinen Unisound Studios zusammengearbeitet. Juanjo Castellano Rosado war erneut für das Artwork zuständig.

REVEL IN FLESH feiern ihre Release-Show am 3. Dezember im Rock It in Aalen. Mit dabei sind dann GRAVEYARD GHOUL, HORNS OF DOMINATION und SACROSCUM. Mehr Infos zu dem Event gibt es auf dieser Facebook-Seite.

Die "Emissary Of All Plagues"-Tracklist:



01. Emissary Of All Plagues

02. Casket Ride

03. Fortress Of Gloom

04. Servants Of The Deathkult

05. Torture Throne

06. The Dead Lives On

07. Lord Of Flesh

08. Sepulchral Passage

09. Dead To This World

10. Doctor Doctor

Online-Redaktion Online-Redaktion