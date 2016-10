07.10.2016 13:17

The Exploited kündigen Europa-Tour für November an

Im November geht der Punk ab mit The Exploited

THE EXPLOITED kündigen eine Europa-Tour für diesen November an. Mitnehmen werden die aus Edinburg stammenden Schotten ihre Kollegen von THE CASUALTIES und CODE RED.



Dabei machen THE EXPLOITED, THE CASUALTIES und CODE RED auch mehrfach Halt in Deutschland. Seht selbst:

​

14.11.16 Essen - Turock

15.11.16 Straßkirchen - Plutonium Club

17.11.16 Berlin - SO36

18.11.16 Leipzig - Hellraiser

Online-Redaktion Online-Redaktion