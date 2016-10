07.10.2016 12:20

Leaves' Eyes: "Fires In The North"-Teaservideo ist online

Gefähren Einblick in neue EP "Fires In the North": Leaves' Eyes

LEAVES' EYES gewähren mit einem Teaser einen Einblick ihre neue "Fires In The North"-EP. Die Platte steht ab heute, 7. Oktober, in Europa in den Läden. Der Titeltrack ist ein neuer Song, der zusätzlich auch als Akustikversion erscheint. Außerdem beinhaltet die Scheibe drei Songs vom letzten "King Of Kings"-Album in einer neuen Version mit Sängerin Elina Siirala. Das Artwork stammt von Stefan Heilemann.

Die "Fires In The North"-Tracklist:



01. Fires In The North

02. Fires In The North (Akustik-Version)

03. Edge Of Steel (2016 Version)

04. Sacred Vow (2016 Version)

05. Swords In Rock (2016 Version)

Online-Redaktion Online-Redaktion