07.10.2016 11:45

Saxon: Gewinnt drei "Let Me Feel Your Power"-Live-Alben zur Veröffentlichung

SAXON bringen heute ihr neues Live-Doppelalbum "Let Me Feel Your Power" über UDR auf den Markt. Die zehnte Live-Platte der Briten umfasst 16 Tracks, die im November 2015 beim Konzert in München und im Januar 2016 bei der Show in Brighton aufgenommen wurden. Als Bonus gibt es außerdem Aufnahmen von einem Auftritt in Chicago im September 2015. Ebenfalls erhältlich ist "Let Me Feel Your Power" als DVD/2CD, Blu-ray/2CD, digitaler Download und Deluxe-Vinyl-Edition inklusive Blu-ray und zwei CDs (auf 1000 Stück limitiert). Als Vorgeschmack könnt ihr euch unten das Video zu 'Wheels Of Steel' anschauen.



Wir verlosen zur Veröffentlichung drei "Let Me Feel Your Power"-Doppel-CDs unter allen Teilnehmern. Wenn ihr euer Glück versuchen wollt, schickt bis zum 24. Oktober eine Mail mit dem Betreff "Saxon", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen. Wir drücken die Daumen!