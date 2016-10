07.10.2016 11:35

Protest The Hero: "Pacific Myth" kommt im November

Packen sechs Songs auf "Pacific Myth": Protest The Hero

PROTEST THE HEROs neue "Pacific Myth"-Platte mit einer Spieldauer von etwas über 35 Minuten erscheint am 18. November via Razor & Tie. Die sechs Songs wurden zuvor einzeln aufgenommen und waren nur für Mitglieder der bandeigenen "Pacific Myth"-Plattform erhältlich. Die sechs Tracks erschienen jeweils mit einem eigenen Cover-Artwork und werden jetzt zum ersten Mal zusammen auf einen physischen Tonträger gepackt. Dazu wurden sie neu gemischt und gemastert. Die Kanadier erklären:

""Pacific Myth" war ein reines Experiment. Normalerweise nehmen wir so viel Zeit wie wir brauchen, um Alben zu schreiben. Bei "Pacific Myth" hatten wir diesen Luxus nicht - wir haben versprochen, einen Song pro Monat am 15. eines Monats über sechs Monate hinweg zu veröffentlichen. Was wir beim Schreiben dieser Melodien herausfanden, war die Tatsache, dass strikte Fristen (sogar selbstauferlegte) kein Überdenken erlauben - etwas, das wir auf unseren vier letzten Alben sehr ausgiebig getan haben."

Online-Redaktion Online-Redaktion