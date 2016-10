07.10.2016 11:25

Krawallbrüder: Gewinnt 5x2 Freikarten für die kommende Tour

Bringen im Januar "Mehr Hass" raus: Krawallbrüder

KRAWALLBRÜDER starten am 19. Oktober den zweiten Teil ihrer "Heute - Morgen - Für Immer"-Tour, mit der sie ihr 22-jähriges Bandjubiläum feiern. Den Sommer über haben die Rocker an ihrem kommenden Album "Mehr Hass" gewerkelt, das am 6. Januar 2017 via Soulfood Music veröffentlicht wird. Alle Infos gibt es auf www.krawallbrueder.de.



Für die anstehende Tour der KRAWALLBRÜDER verlosen wir 5x2 Freikarten für eine Show eurer Wahl. Schickt einfach bis zum 17. Oktober eine Mail mit dem Betreff "Krawallbrüder", eurem vollständigen Namen und eurem Wunschkonzert an gewinnen(at)rockhard.de, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt. Hier findet ihr die Teilnahmebedingungen.



KRAWALLBRÜDER live:



19.10.16 Nürnberg - Hirsch

20.10.16 Krefeld - Kulturfabrik

21.10.16 Bochum - Matrix

22.10.16 Herford - X

27.10.16 Kempten - KultBox

28.10.16 Pirmasens - Quasimodo

29.10.16 Borod - Festzelt (Halloween Rockt Vol. 11)

30.10.16 Riesa - Sachsen Arena

17.11.16 Hannover - Capitol

18.11.16 Magdeburg - Factory

25.11.16 Ingolstadt - Eventhalle Westpark

26.11.16 Regensburg - Airport Obertraubling