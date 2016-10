07.10.2016 10:11

Pantera: 'Floods'-Early-Mix im Stream

Zum 20. Jubiläum neu aufgelegt: "The Great Southern Trendkill" von Pantera

PANTERAs Song 'Floods' könnt ihr unten im Early Mix streamen und damit schon mal einen Eindruck der kommenden Platte "The Great Southern Trendkill: 20th Anniversary Edition" bekommen. Das Album erscheint am 21. Oktober und umfasst zwei Scheiben: Neben dem remasterten Originalalbum sind auch zwölf bisher unveröffentlichte Mixe, Instrumentalversionen und Live-Aufnahmen dabei. Zusätzlich erscheint am gleichen Tag der Langspieler "The Southern Outtakes", auf dem zehn der unveröffentlichten Songs vertreten sind.



Die "The Great Southern Trendkill: 20th Anniversary Edition"-Tracklist:



Disc 1

01. The Great Southern Trendkill

02. War Nerve

03. Drag The Waters

04. 10 s

05. 13 Steps To Nowhere

06. Suicide Note Pt. I

07. Suicide Note Pt. II

08. Living Through Me (Hell's Wrath)

09. Floods

10. The Underground In America

11. (Reprise) Sandblasted Skin

Disc 2

01. The Great Southern Trendkill (2016 Mix)

02. War Nerve (Live 98)

03. Drag The Waters (Early Mix)

04. 10 s (Early Mix)

05. 13 Steps To Nowhere (Instrumental Version)

06. Suicide Note Pt. I (Intro)

07. Suicide Note Pt. I (Early Mix)

08. Suicide Note Pt. II (Live 98)

09. Living Through Me (Hell's Wrath) (Instrumental Version)

10. Floods (Early Mix)

11. The Underground In America (Early Mix)

12. Sandblasted Skin (Live 98)