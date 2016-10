06.10.2016 19:24

Metallica: Behind-the-Scenes-Clip vom 'Moth Into Flame'-Videodreh veröffentlicht

METALLICA lassen euch hinter die Kulissen der Entstehung ihres Videos zu 'Moth Into Flame' blicken und packen einen Behind-the-Scenes-Clip aus, in dem Regisseur Tom Kirk aus dem Nähkästchen plaudert.

'Moth Into Flame' befindet sich auf dem kommenden Album "Hardwired...To Self-Detruct - erhältlich ab dem 18. November beim Plattenhändler eures Vertrauens. Das Hintergrundvideo zum 'Moth Into Flame'-Dreh könnt ihr euch an dieser Stelle anschauen. Viel Spaß!