06.10.2016 19:08

John Garcia: "The Coyote Who Spoke In Tongues"-Album kommt im Januar

John Garcias neues Akustik-Album: "The Coyote Who Spoke In Tongues"

John Garcia veröffentlicht am 27. Januar 2017 via Napalm Records sein neues Soloalbum "The Coyote Who Spoke In Tongues". Bei der Scheibe handelt es sich um ein Akustikalbum, das von Steve Feldman und Robbie Waldman aufgenommen und gemischt wurde. Das Mastering übernahm Gene "The Machine" Grimaldi. Auf der Scheibe könnt ihr sowohl Solomaterial von Garcia als auch neu arrangiert KYUSS-Tracks finden. Der Wüstenrocker kommentiert:



"Diese Platte ist eine der wichtigsten Scheiben meiner Karriere, schwierig und herausfordernd in der Umsetzung, aber jede Minute Schweiß vollkommen wert!"



Musikalische Unterstützung bekam Garcia von Gitarrist Ehren Groban, Bassist Mike Pygmie und Greg Saenz an den Percussions. Nebenstehend sehr ihr das Artwork des Albums von Jared Conner.

Die "The Coyote Who Spoke In Tongues"-Tracklist:



Kylie

Green Machine

Give Me 250ml

The Hollingsworth Session

Space Cadet

Gardenia

El Rodeo

Argleben II

Court Order