06.10.2016 18:26

Devilment: Erster "Devilment II: The Mephisto Waltzes"-Trailer ist online

Bringen ihr zweites Album raus: Devilment

DEVILMENT machen euch mit dem ersten Trailer neugierig auf ihre kommenden Scheibe "Devilment II: The Mephisto Waltzes". Frontmann Dani Filth (CRADLE OF FILTH) und seine Bande veröffentlichen ihr Zweitwerk am 18. November via Nuclear Blast und versorgen euch einmal mehr mit der vollen Breitseite Schock-Metal.



Die "Devilment II: The Mephisto Waltzes"-Tracklist:



1. JudasStein

2. Hitchcock Blonde

3. Under The Thunder

4. Full Dark, No Stars

5. Shine On Sophie Moone

6. Life Is What You Keep From The Reaper

7. Dea Della Morte

8. Entangled In Our Pride

9. Hell At My Back



Bonustracks Limited Edition:

10.The Seductive Poison

11. Father Dali