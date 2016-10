06.10.2016 12:31

Great White: Erste Details zum nächsten Album veröffentlicht

Treffen sich noch persönlich zum Songwriting: Great White

GREAT WHITE gehen am 2. Januar 2017 ins Studio, um ihr nächstes Album aufzunehmen. Als Produzent steht den Hardrockern dabei Michael Wagener zur Seite, der bereits die EP "Out Of The Night" 1983 sowie das selbstbetitelte Debütalbum "Great White" von 1984 veredelte. Sechssaiter Mark Kendall verrät, dass das Songwriting bei der Band noch im guten alten Proberaum stattfindet, statt per E-Mail oder Skype:



"Wir sind immer noch old school. Wir schicken uns unsere Songfragmente nicht gegenseitig per E-Mail. Wir treffen uns und jammen zusammen in einem Raum, wo wir unsere Songs schreiben. Ich weiß nicht, wie andere Leute das machen, aber so läuft es bei uns eben."



Die Wartezeit auf den Langspieler verkürzen euch Kendall und Co. mit der Veröffentlichung einer Live-DVD/CD aus der "Metal Meltdown"-Reihe, die im Mai 2015 aufgenommen wurde und nach einigen Verzögerungen nun im November erscheinen soll.